Названы лучшие куриные котлеты

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриных котлет популярных брендов. Образцы закупались непосредственно в магазинах, где их покупают обычные потребители. Протоколы испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проверили качество продукции таких брендов как «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ», «О’кей». Проверку на безопасность не прошли полуфабрикаты марок «Петровские деликатесы» и «О’кей»: там обнаружили превышение допустимого уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой, а также бактерии кишечной палочки. Антибиотики в действующей концентрации обнаружили сразу в четырех образцах: «Первая свежесть», «Троекурово», «МясновЪ» и «О’кей». В двух последних также уличили в использовании несвежего мяса.

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По итогу, образец «Петелинка» может быть рекомендован к покупке. Котлеты «Первая свежесть», «Троекурово» и «Мясновъ» добавлены в Список товаров с замечаниями. Представители «Троекурово» оспорили данные о наличии антибиотиков. «Компания уверена в качестве и безопасности производимой продукции на всех технологических этапах», — заявили в фирме.

Ранее «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. Специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Только куриные бедра последней марки признаны экспертами безопасными для употребления.

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