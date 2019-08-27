Назван лучший чернослив

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сушеной сливы без косточки (чернослива) стоимостью от 250 до 1105 рублей за килограмм. Протоколы испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании принимала участие продукция нескольких марок: Natur Foods, «Каждый день», «Дары природы», Billa, «Маркет», «ВкусВилл» и «ФруктОрешки». Образцы закупались непосредственно в магазинах, где их покупают обычные потребители. Эксперты оценили физико-химические показатели, в том числе массовую долю влаги и расхождение с заявленной пищевой ценностью, микробиологические показатели, среди которых плесени и патогенные микробы, а также проверили наличие токсичных соединений.

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По внешнему виду ближе всего к идеалу оказался продукт «Маркет». Показатель массовой доли тощих и недоразвитых плодов в упаковке чернослива «Каждый день» — 0,7 процента. У «ВкусВилл» это число равно 1,4 процента. Больше всего у марок «Дары природы» — 2,7 процента и в черносливе Billa — 2,8 процента.

Все проверенные образцы, кроме продукции бренда «Вкусвилл», содержат консервант сорбиновую кислоту. И большинство производителей написали об этом на этикетке. Кроме производителя чернослива «ФруктОрешки», в его продукции был обнаружен не указанный в составе консервант сорбиновая кислота, причем, в довольно существенной (действующей) концентрации. За это «ФруктОрешки» оказались в черном списке. В черносливе марки «Каждый день» было выявлено присутствие диоксида серы, а информация о его возможном наличии в маркировке отсутствовала.

Также в ходе исследования выяснилось, что все образцы, кроме «ФруктОрешки», не соответствуют стандарту на данную продукцию по содержанию влаги. В образцах Natur Foods, «Каждый день», «Дары природы», Billa, «Маркет» ее больше, а в черносливе «ВкусВилл» меньше, чем допускается по норме. По итогам экспертизы пять продуктов успешно прошли тестирование и могут быть рекомендованы к покупке, это: Natur Foods, «Дары природы», Billa, «Маркет» и «ВкусВилл».

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