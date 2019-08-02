Китай подсадил США на чернослив

Американский чернослив больше не экспортируют в Китай из-за торговой войны, поэтому производители начали продавать его на внутреннем рынке, пишет Bloomberg.

Экспорт чернослива в 2018 году упал на 24 процента по сравнению с 2017-м, подсчитали специалисты инвестбанка Rabobank, специализирующегося на сельском хозяйстве. Потребление сухофрукта в США тем временем оставалось на прежнем уровне.

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Чтобы компенсировать потери и сделать продукт более привлекательным, Калифорнийский совет по черносливу начал работать с фирмами, производящими закуски. Если раньше сухофрукт в основном был известен благодаря своим слабительным свойствам, то теперь его позиционируют как тонизирующее средство — он помогает наращивать мышцы, укреплять сердце и кости. Также организация рекомендует использовать пюре чернослива в качестве сахарозаменителя.

«Он содержит больше антиоксидантов, чем любые другие сухофрукты на планете», — отмечает сооснователь компании Four Points Кевин Уэббер. Его бизнес заключается в производстве энергетических батончиков на основе чернослива. На этикетках Four Points указывает на высокое содержание белка, а также отсутствие ГМО и глютена в своей продукции.

Чернослив уже пользуется большой популярностью среди молодежи, помешанной на здоровом образе жизни и предпочитающей «экологически чистую» еду. Несмотря на то что таможенные пошлины еще могут уменьшиться, поставки американского чернослива на китайский рынок восстановятся с трудом, поскольку есть и производители-конкуренты в других странах.

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