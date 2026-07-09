Зеленский анонсировал новые поставки ракет

Зеленский: Украина получит пакет ракет PAC-3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика получит пакет ракет PAC-3 для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова передает УНИАН.

«Украина сейчас получит пакет ракет PAC-3. Не буду говорить когда, но мы договорились», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский встретился на саммите НАТО в Анкаре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что проинформировал политика о нехватке у Украины ракет для Patriot.