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11:38, 9 июля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые поставки ракет

Зеленский: Украина получит пакет ракет PAC-3
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика получит пакет ракет PAC-3 для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова передает УНИАН.

«Украина сейчас получит пакет ракет PAC-3. Не буду говорить когда, но мы договорились», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский встретился на саммите НАТО в Анкаре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что проинформировал политика о нехватке у Украины ракет для Patriot.

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