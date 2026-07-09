Поддубный: Украина вербует молодых женщин с помощью «медовой ловушки»

Все чаще украинские спецслужбы вербуют молодых женщин с помощью «медовой ловушки» — схеме, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая быть с ней, если она выполнит все его задания. Так предотвращение серии крупных терактов в Москве прокомментировал в «Максе» военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, Киев целенаправленно вербует россиянок через романтику. Таким образом, эмоциональная вовлеченность женщин становится рычагом управления агентов. «А потом он [куратор] обещает, что после выполнения всех заданий они воссоединятся на территории Украины», — рассказал о мотивации вербовки военкор.

Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в стране предотвратили 78 терактов, причем большая часть из них готовилась с целью физической ликвидации высокопоставленных лиц — военных, сотрудников военно-промышленного комплекса, чиновников и так далее.

Спасибо конторе Евгений Поддубный военный корреспондент

Военкор заметил, что кроме покушения на сотрудника Минобороны ФСБ сорвала и масштабную диверсию при участии западных кураторов. Их целью была беспилотная атака на российские военные объекты.

«Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что подобная активность "напрямую связана с ухудшением положения ВСУ на линии боевого соприкосновения"», — резюмировал Поддубный.

Ранее ФСБ показала видео с задержанием готовившей резонансный теракт москвички. Девушку арестовали во время прогулки с собакой.