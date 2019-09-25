Названы марки опасных свиных ребер

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование свиных ребер в маринаде популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию семи торговых марок: «Ближние горки», «Мираторг», «Черкизово», «Самсон/Гриль мания», Globus/Мясной цех, «МясновЪ», «Ашан». Программа испытаний включала более 60 параметров оценки качества и безопасности.

Как выяснилось, два образца — «Ближние горки» и Globus — не соответствуют требованиям безопасности. В продукции превышен уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой, причем в случае с Globus — в шесть раз.

Кроме того, в «Ближних горках» обнаружилась недостоверная маркировка в части указания состава маринада. С маркировкой возникли проблемы и у ребер марки «Самсон».

В итоге продукция бренда Globus отправилась в черный список, а образцы «Ближние горки» и «Самсон» — в список товаров с замечаниями. Остальные марки рекомендованы к покупке.

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