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Названы опасные для здоровья куриные крылья

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриных крыльев популярных марок стоимостью от 120 до 200 рублей за килограмм. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок: «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство». Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство»: в их продукции был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в крыльях «Ржевское подворье» обнаружены сальмонеллы, а в «Троекурове», «Ржевском подворье» и «Ясных зорях» — условно-патогенные энтеробактерии рода Proteus, что делает курятину непригодной для питания детей.

В образцах «Петелинка», «Петруха», «Первая свежесть» и «Куриное царство» выявлено остаточное присутствие антибиотиков, но их содержание не превышает допустимых значений. Кроме того, крылья марок «Ржевское подворье» и «Ясные зори» оказались недостаточно хорошо очищены от перьев, а в «Троекурово» и «Петрухе» заметили точечные кровоизлияния, которых быть не должно. В итоге к покупке рекомендовали только крылышки «Первая свежесть».

В начале сентября «Росконтроль» опубликовал итоги исследование куриных окорочков. В «Ясной горке», «Рублевском», «Деревенском завтраке» и «Коптильном дворе» отмечено существенное превышение уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой.

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