Названо опасное для здоровья российское молоко

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока с массовой долей жира в 3,2 процента известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В проверке приняла участие продукция марок «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «36 копеек», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш», «Зеленая линия/Маркет».

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В молоке «36 копеек» и «Авида» выявлено нарушение обязательных требований безопасности. У этих образцов зафиксирован слишком высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой: в четыре раза больше допустимого у «Авида» и в 76 раз у «36 копеек». В итоге эксперты рекомендовали к покупке только марки «Из Вологды/Вологжанка», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш» и «Зеленая линия/Маркет»

В начале сентября были оглашены результаты проверки продукции марок зерненого творога. Тест на безопасность провалили два образца: «Волоколамский молочный завод» и «Избенка». В них обнаружили следы кишечной палочки, а содержание дрожжей в твороге оказалось выше максимально допустимого.

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