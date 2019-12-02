Жириновский раскрыл истинный смысл наркотиков в России

Истинным смыслом распространения наркотиков в России является сокращение рождаемости, итогом чего должно стать уничтожение страны. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на парламентских слушаниях об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.

Жириновский отметил, что Россию «не взять» войной, голодом, экономическими санкциями, информационной и спортивной блокадой, поэтому, по его мнению, Запад и использовал против страны наркотики.

«Алкоголь — уже все, новое поколение не хочет. С курением тоже мы добились успеха. А наркотик — он самый разный», — сказал политик.

Ранее Жириновский назвал ошибкой ввод войск в Афганистан, потому что, по его мнению, именно после ухода СССР и прихода США в эту страну в Советский Союз хлынули наркотики.

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Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.

В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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