Депутаты удивились возможности купить наркотики прямо в Госдуме

Депутаты Госдумы удивились тому, что наркотики можно купить в центре Москвы. Такую возможность им продемонстрировал главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тодоров рассказал депутатам о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта.

«Вы можете выбрать абсолютно любую категорию наркотиков. Ну, например, начнем с марихуаны», — сказал Тодоров, после чего объяснил, как войти в аккаунт с помощью любой сим-карты, купленной нелегально в метро, положить деньги на киви-кошелек и найти закладку. «Как видите, очень дружественны интерфейс», — отметил он.

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«Приобретают нароктики онлайн?» — удивился один из депутатов, присутствовавших на слушании.

«Да, в Госдуме такое не часто, — сказали в зале. — А напишут потом, что депутаты ищут закладки!»

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиков в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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