Распространение наркотиков в России связали с проблемами ЖКХ

В регионах России не хватает денег и ресурсов на замазывание «наркотических» граффити. Об этом заявил руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты Госдумы решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«ЖКХ не успевает отрабатывать эту историю, ходить и замазывать следы. Есть неплохие практики в Московской области: они создали центр, и там даже до полиции дело не доходит. Но другие регионы вряд ли смогут так отрабатывать», — сказал он, отметив, что простое замазывание ссылки может попасть под статью о вандализме.
Ранее в ходе слушания главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал депутатам о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта. Депутатов удивила возможность купить наркотики в центре Москвы. «Приобретают наркотики онлайн?» — удивился один из депутатов, присутствовавших на слушании.
Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.
Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.