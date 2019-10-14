Распространение наркотиков в России связали с проблемами ЖКХ

В регионах России не хватает денег и ресурсов на замазывание «наркотических» граффити. Об этом заявил руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты Госдумы решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме «У нас не осталось конкурентов» Кто зарабатывает миллиарды на торговле наркотиками в России

«ЖКХ не успевает отрабатывать эту историю, ходить и замазывать следы. Есть неплохие практики в Московской области: они создали центр, и там даже до полиции дело не доходит. Но другие регионы вряд ли смогут так отрабатывать», — сказал он, отметив, что простое замазывание ссылки может попасть под статью о вандализме.

Ранее в ходе слушания главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал депутатам о нелегальной платформе для сбыта наркотиков Hydra и прямо в ходе заседания показал, как ей пользоваться при помощи ноутбука и специально созданного пустого аккаунта. Депутатов удивила возможность купить наркотики в центре Москвы. «Приобретают наркотики онлайн?» — удивился один из депутатов, присутствовавших на слушании.

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru