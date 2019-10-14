В Госдуме порассуждали о неготовности МВД бороться с наркотиками в даркнете

Значительное количество подразделений МВД не готовы к борьбе с распространением наркотиков через даркнет. Об этом в понедельник, 14 октября, заявил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на парламентских слушаниях об угрозах даркнета, которые депутаты решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками».

«У нас значительное количество подразделений МВД, особенно не в Москве, не готовы к борьбе даже не с даркнетом — со «светлым нетом». Оборудования нет. Насколько региональные подразделения подготовлены к мониторингу таких процессов? Не говоря о техническом отношении, они морально не готовы. Мы тут рассуждаем — даркнет, «Гидра», а региональные полицейские этой терминологии не понимают», — сказал Малькевич.

По его словам, для полицейских необходимо организовать, например, краткосрочные курсы. «Или активисты должны достучаться — а их просто не поймут, на разных языках говорят», — подчеркнул он.

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При этом, по словам главного редактора «Ленты.ру» Владимира Тодорова, «сотрудники ППС делают палки на закладках». Он пояснил, что полицейские дежурят в лесопарках, где ловят наркоманов или закладчиков, «закладчик — хорошо, он под их присмотром делает закладки, и берут десять наркопотребителей». Журналист также призвал в связи с этим пересмотреть нормативы «палочной системы».

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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