В Госдуме назвали сенсацией расследование «Ленты.ру» о наркотиках в даркнете

Расследование «Россия под наркотиками», проведенное «Лентой.ру», является сенсацией. Об этом в понедельник, 2 декабря, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (ЛДПР) Борис Чернышов заявил в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.

«То большое журналистское расследование, которое называется "Россия под наркотиками", действительно стало отчасти сенсацией. Та история про армию кладменов, про армию тех людей, которые распространяют наркотики, история про тот объем финансирования рекламных проектов сети Hydra и других — 1 миллиард рублей в год — те доходы, которые получают незаконным путем, действительно стали большой сенсацией», — отметил Чернышов.

По его словам, «Лента.ру» стала «рекордсменом» в Госдуме по количеству благодарностей от депутатов.

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Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.

В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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