В Госдуме предложили приравнять продавцов наркотиков к террористам

Продавцов наркотиков в России необходимо приравнять к террористам. Об этом в понедельник, 2 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.

По мнению Нилова, необходимо признать наркомафию и наркобаронов самой большой угрозой в стране, а площадку Hydra приравнять к террористам. «По факту мы их должны признать на уровне террористической организации», — заявил он, предложив принять закон, по которому наркобароны и наркомафия будут получать максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам Нилова, пропаганда наркотиков также должна быть уголовно наказуемой. Кроме того, депутат предложил ввести уголовную ответственность за систематическое употребление наркотиков.

«Изоляция должна быть максимальная, чтобы оттуда [из даркнета] никак не могли поступать наркотики», — заключил Нилов.

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Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете. Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.

В конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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