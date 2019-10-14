Названы недостатки наркополитики России

Российские СМИ и депутатов упрекнули в игнорировании проблемы наркоторговли. Они предпочитают рассказывать россиянам о проблемах на Украине и в США, что является существенным недостатком антинаркотической политики России, считает директор по развитию GROUP-IB Дмитрий Буянов. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты Госдумы решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас все хорошо! По телевизору Украина, США, Россия, "Христос воскрес", потом опять Украина, США, Россия... У нас нет проблемы! <...> Когда я слышу от депутатов, "это новый вызов, для меня неведомый" — в Госдуме, в 2019 году! — я понимаю, что наркополитика государства строится как-то не так», — сказал он.

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Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити. «ЖКХ не успевает отрабатывать эту историю, ходить и замазывать следы», — сказал он, отметив, что простое замазывание ссылки может попасть под статью о вандализме.

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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