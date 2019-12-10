Жириновский отреагировал на смерть Лужкова словами «слава богу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «не совсем приятной новостью» смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Его слова передает телеканал РЕН.

«Все-таки он управлял Москвой 18 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его. Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода», — сказал депутат.

О смерти Лужкова стало известно ранее, 10 декабря. Политик умер на 84-м году жизни. По данным телеканала РЕН, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

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