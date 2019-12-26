Россияне назвали политика года

Почти половина россиян назвала президента Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом пишет ТАСС.

За главу государства проголосовали 46 процентов опрошенных. Далее с большим отрывом идет министр иностранных дел Сергей Лавров (15 процентов), за ним следуют министр обороны Сергей Шойгу (10 процентов), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7 процентов) и премьер-министр Дмитрий Медведев (6 процентов).

Участников исследования также спросили, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Почти половина россиян (47 процентов) ответили, что не пригласили бы никого из политических деятелей. Путина на празднование хотели бы пригласить 22 процента опрошенных, Жириновского — 12 процентов, Медведева — четыре процента.

Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее сообщалось, что после пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря показатель одобрения его деятельности россиянами вырос до 64 процентов по сравнению с показателем прошлой недели. По данным ВЦИОМ, уровень доверия российскому лидеру составил 71 процент. При этом с 9 по 15 декабря показатель одобрения Путина по среднему значению составил 62,5 процента, а показатель доверия — 69,3 процента.

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