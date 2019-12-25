Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Президент России Владимир Путин засомневался в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему. Об этом он заявил на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает «Интерфакс».

По его мнению, реализация национальных проектов не приносит реальных изменений в жизни людей. Глава государства подчеркнул, что перемены, которые почувствуют граждане, — «самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться».

Российский лидер добавил, что об отсутствии ощущения положительных изменений у россиян свидетельствуют опросы общественного мнения различными структурами. В частности, Путин сослался на результаты исследования Федеральной службы охраны, отметив, что им «нельзя не доверять».

Ранее президент раскритиковал чиновников, которые, по его словам, не могут работать по-новому. Он обратил внимание на сбои в перенастройке системы государственного управления и потребовал от чиновников всегда неукоснительно следовать интересам россиян.

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