Путин пообещал чиновникам «разбор полетов» из-за ситуации в селах

Президент России Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на селе и пообещал устроить «разбор полетов». Его слова приводит ТАСС в понедельник, 23 декабря.

Глава государства встретился с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. Одна из участниц рассказала, что по состоянию на 10 декабря в стране работает только 29 из запланированных к открытию 408 объектов.

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«Деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, — это результат того, что руки растут из другого места, а не из плеч. И значит, просто люди не могут организовать работу», — сказал глава государства.

Он заверил, что «обязательно устроит разбор полетов индивидуально по каждому из субъектов». Президент также подчеркнул, что жители страны хотят видеть результат, а не слышать объяснения о том, почему это нельзя было сделать в установленные сроки.

Ранее Путин поручил разработать предложения по модернизации первичного звена здравоохранения, в частности, по работе фельдшерско-акушерских пунктов.

В РФ реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Положительная динамика должна быть достигнута до 2024 года.

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