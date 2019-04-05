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Более 30 объектов здравоохранения построят в Подмосковье

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Более 30 объектов здравоохранения планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье в текущем году, проинформировал министр областного стройкомплекса Руслан Тагиев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 апреля.

«Так, 34 объекта здравоохранения, в том числе больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий на сегодняшний день находится в стадии строительства в Подмосковье», — рассказал он.

По его словам, главной задачей в настоящий момент остается решение проблемы доступности медицинской помощи в сельских поселениях.

«Эту задачу призвана решить программа по строительству ФАПов. Только в текущем году в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 24 фельдшерско-акушерских пункта», — уточнил министр.

Он также напомнил, что модернизация медучреждений осуществляется за счет средств областного бюджета.

2 апреля региональный министр здравоохранения региона Дмитрий Матвее сообщил, что до 2021 года в Подмосковье отремонтируют 230 медицинских объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить вопрос нехватки узких медицинских специалистов. Особое внимание он призвал уделить вопросам доступности помощи в малых населенных пунктах.

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