В Тюменской области появятся новые фельдшерские пункты

В Бигиле и еще двух населенных пунктах Заводоуковского городского округа Тюменской области построят новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом губернатор Владимир Якушев доложил полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Игорю Холманских, сообщается на сайте регионального правительства.

С просьбой о строительстве нового здания ФАП к полпреду обратилась член совета самоуправления села Бигила Марина Тарасова. «У нас немаленькое село, много семей с детьми, прекрасная школа, замечательный дом культуры, но проблема с фельдшерско-акушерским пунктом. Он находится в ветхом здании. Зимой в помещении холодно, требует замены и канализация. Медицинские услуги качественно предоставить в таком помещении очень сложно», — пожаловалась она.

Глава региона доложил полномочному представителю главы государства, что необходимые средства на строительство уже выделены, на 22 декабря назначены торги. Плановый срок начала работы новых пунктов — май следующего года.

«Предлагаю вам уложиться до 10 мая», — обратился Игорь Холманских к губернатору. Якушев заверил полпреда, что все работы будут завершены в установленный срок.

В правительстве отметили, что замена ФАПов, не подлежащих капитальному ремонту, на современные модульно-блочные строения является стратегически важным решением, принятым в регионе еще в 2006 году. Сейчас в Тюменской области действуют 320 подобных пунктов.