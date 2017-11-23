Сибиряк обворовывал тусовщиков у ночных клубов под видом уроков борьбы

Полицейские в Тюменской области задержали 31-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в том, что он обворовывал посетителей ночных клубов под видом уроков борьбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«По версии следствия, в июне мужчина подходил к потерпевшим, находившимся возле ночных клубов. После непродолжительного знакомства, злоумышленник находил предлог показать им свои приемы борьбы. Затем во время демонстрации ведения боя, похищал у новых знакомых золотые изделия», — говорится в сообщении.

Следователи считают, что мужчина таким образом действовал в Омске и Барнауле, а похищенное сбывал в родном городе. В отношении него возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ («Кража») с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска не исключают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории региона.

В августе в Омске задержали жителя Новосибирска по подозрению в аналогичных преступлениях. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что задержанный компенсировал ущерб потерпевшим, его отпустили за примирением сторон. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах не исключил, что задержанный в Омске и в Тюменской области — один и тот же человек.