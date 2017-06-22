У посетительницы ночного клуба похитили украшения на полтора миллиона рублей

У 44-летней женщины, отдыхавшей в ночном клубе в московском районе Марьино, украли клатч с драгоценностями. Об этом в четверг, 22 июня, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Москвичка обратилась в полицию и рассказала, что была в развлекательном заведении на Братиславской улице. Там у нее украли клатч, в котором находились 50 тысяч рублей, серьги, кулон и кольцо. Стоимость каждого ювелирного изделия потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. Таким образом, общий материальный ущерб составил 1,6 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенных ценностей.

В 2016 году сообщалось о краже из автомобиля уборщицы компании «Газпром» сумочки Dior за 300 тысяч рублей. Преступление было совершено на территории парковки бизнес-центра «Румянцево» в Новой Москве. Женщина оставила внедорожник Mitsubishi Outlander на парковке на три минуты, а по возвращении обнаружила, что дверь машины открыта. Из салона исчезла сумка с отделкой из крокодиловой кожи, а также банковские карточки и документы.

При этом в полиции заявили, что стоимость аксессуара переоценена, а потерпевшая «беспокоилась о пропаже документов и 15 тысяч рублей наличными, которые лежали в кошельке».