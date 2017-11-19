Сибиряк расстрелял охранников в ночном клубе

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Житель Кемерово устроил стрельбу в ночном клубе в городе Ленинск-Кузнецкий, ранив двух охранников, один из которых впоследствии скончался. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В увеселительном заведении произошла драка, после которой сотрудники охраны вывели нетрезвых участников конфликта. Один из них достал из автомобиля ружье, вернулся и на входе несколько раз выстрелил в охранников, а затем скрылся вместе с другими посетителями.

Выяснилось, что подозреваемый имеет судимость, по какой статье — не уточняется. Вместе с ним задержаны еще трое участников конфликта.

Стрельба велась из незарегистрированного охотничьего ружья. Оно направлено на экспертизу.