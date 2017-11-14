Выходцы с Кавказа ворвались в «Му-Му», постреляли и убежали

Четверо напали на кафе «Му-Му» в центре столицы и устроили там стрельбу. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в заведении на Новослободской улице. В него ворвались мужчины кавказской внешности и начали стрелять из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti.

Полиция объявила план «Перехват» для задержания подозреваемых.

28 апреля сообщалось о разбойном нападении на аптеку, расположенную на Ленинском проспекте в Москве. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж, убил 55-летнюю женщину-провизора. В тот же день преступника поймали. Он оказался ранее судимым. Следователи выяснили, что за пару дней до нападения на аптеку он зарезал 90-летнюю пенсионерку ради двух тысяч рублей.