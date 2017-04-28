Подозреваемый в убийстве фармацевта московской аптеки задержан

Задержан подозреваемый в убийстве фармацевта в аптеке на юго-западе Москвы, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, предполагаемый злоумышленник — ранее судимый мужчина 1988 года рождения. Ему будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Кроме того, задержанный подозревается в совершении разбойного нападения, совершенного на востоке Москвы. 26 апреля мужчина вблизи одного из жилого дома по Большой Черкизовской улице напал на 90-летнюю женщину, нанес ей колото-резанные ранения, после чего похитил 2 тысячи рублей и скрылся. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Связанное тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером в пятницу, 28 апреля в одной из аптек на Ленинском проспекте. Сообщалось, что нападавший был одет в камуфляж, на нем были погоны старшего лейтенанта.