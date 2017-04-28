Мужчина в камуфляже убил провизора в аптеке на юго-западе Москвы

Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж, совершил разбойное нападение на аптеку на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 28 апреля, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен труп 55-летней женщины-провизора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»).

В настоящее время полиция разыскивает мужчину в возрасте около 30-34 лет. Известно, что на нем были погоны старшего лейтенанта, передает агентство городских новостей «Москва».

В феврале неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге Москвы. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов по улице Красного Маяка. Злоумышленники силой посадили женщину в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении.