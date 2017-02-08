СК начал расследование убийства таксиста на юге Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 44-летнего таксиста, обнаруженного с одним колото-резаным ранением в машине на проезжей части Варшавского шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 8 февраля.

Мужчина, которого заметили сотрудники ДПС, умер от полученных травм в карете скорой помощи по пути в больницу. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В декабре 2016 года в Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали двоих молодых людей по подозрению в убийстве таксиста. По версии следствия, ночью 1 декабря подростки решили убить случайного таксиста и завладеть его машиной и деньгами. Они вызвали такси через диспетчерскую службу. По заявке приехал 29-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla.

Злоумышленники попросили водителя заехать на пустырь, расположенный рядом, якобы за аккумулятором. Когда машина приехала на место, один из подростков стал удерживать водителя, а второй нанес удар ножом в шею. Водитель вырвался и стал убегать. Один из злоумышленников догнал его и нанес еще несколько ударов в спину.