Стрелявшими из Mercedes в Москве оказались четверо подростков

В автомобиле Mercedes, из которого 10 ноября велась стрельба на западе Москвы, ехали четверо несовершеннолетних. Об этом в субботу, 11 ноября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского МВД.

«В 16:20 мск 10 ноября на набережной Тараса Шевченко у дома №2 сотрудники задержали указанную автомашину под управлением 17-летнего подростка, в которой также ехали двое 16-летних и 15-летний пассажиры», — сказали в полиции.

В салоне автомобиля нашли три пневматических пистолета и автомат Калашникова, стреляющий холостыми патронами: он имеет аутентичный внешний вид и вес боевого оружия, а также имитирует звук и вспышку выстрела.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве. О стрельбе из автомобиля в полицию сообщил очевидец.