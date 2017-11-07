На улице Петербурга избили и расстреляли мужчину

На улице Санкт-Петербурга нашли избитого мужчину с огнестрельным сквозным ранением плеча. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 6 ноября. Около часа ночи в одну из городских больниц поступил 36-летний мужчина, обнаруженный на Трамвайном проспекте. Пациент был в тяжелом состоянии: у него диагностировали травмы головы и огнестрельное сквозное ранение плеча.

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«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к происшествию», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Фонтанка», в полицию обратились жители Трамвайного проспекта, услышавшие на улице стрельбу. Медики нашли возле 11-го дома раненого мужчину. Он находился в сознании, но не смог описать нападавших.

30 октября в Подмосковье задержали мужчину, расстрелявшего предпринимателя. Владелец сети цветочных магазинов остался жив, но получил ранения и был госпитализирован. Причиной нападения был назван бизнес пострадавшего.