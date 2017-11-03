Двум посетителям московской хинкальной выстрелили в пах из траматики

Двух человек госпитализировали из кафе в центре столицы с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестным. Об этом в пятницу, 3 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

«Стрельба произошла в хинкальной на улице Мытная, дом №1, после того как один из потерпевших решил сделать замечание мужчине, громко кричавшему и ругавшемуся в заведении. В итоге на улицу вышли трое: устроивший скандал неизвестный и двое молодых людей, решивших его успокоить», — сказал источник.

По его словам, после словесного конфликта подозреваемый из травматического пистолета выстрелил двоим противникам между ног. 29-летний потерпевший был госпитализирован с огнестрельным ранением правого бедра, а 30-летнего потерпевшего, который отмечал в заведении юбилей, доставили в операционную с огнестрельным ранением левой паховой области.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). С места происшествия изъято две гильзы.

Ранее 3 ноября стало известно, что 19-летний житель США Террион Паунси выстрелил себе в половой член, когда пытался ограбить палатку с хот-догами в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт.