Сибирский любитель борьбы обокрал противников во время «драки»

В Омске сотрудники регионального МВД задержали жителя Новосибирска, подозреваемого в краже золотых украшений со партнеров по борьбе. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Омской области.

Один из потерпевших пояснил полицейским, что в ресторане в Советском районе Омска к нему подошел молодой мужчина спортивного телосложения, завязался разговор. Вскоре выяснилось, что оба увлекались борьбой.

Новый знакомый предложил потерпевшему выйти в фойе, чтобы показать несколько приемов. В ходе демонстрации захватов подозреваемый незаметно расстегнул и снял с противника золотую цепь. Ее отсутствие владелец заметил лишь утром. Стоимость украшения он оценил в 85 тысяч рублей.

Подобным образом были совершены два других преступления. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тысяч рублей, второй — в 165 тысяч.

«Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска, как человека, похитившего их имущество», — говорится в сообщении регионального МВД. Полицейские добавили, что по каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».