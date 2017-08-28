Аферист в Костроме под именем другого врача лечил пациенток

Полиция Костромы прекратила врачебную практику сотрудника частного медцентра, который работал под именем известного в медицинских кругах врача-маммолога. Об этом говорится в сообщении Управления МВД России по Костромской области.

Поводом для проверки частного медцентра послужило обращение в полицию одной из его пациенток. Женщина рассказала, что год назад обратилась к врачу-маммологу, который после некоторых процедур поставил ей неутешительный диагноз и назначил лечение. Позже выяснилось, что ни то, ни другое не соответствовало действительности.

«Сотрудники полиции установили, что мужчина не имел необходимой квалификации, а в центре, который организовал вместе со своим другом, работал штатным хирургом. Для большей убедительности он присвоил себе имя ярославского маммолога, хорошо известного в медицинских кругах», — говорится в сообщении костромской полиции.

Когда обман вскрылся, афериста (его имя не сообщается) уволили из клиники.

В настоящее время в отношении подозреваемого следователями Следственного управления СКР по Костромской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.