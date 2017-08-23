Молодые люди в ХМАО укатили каталку врачей ради «покатушек»

В городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) двое молодых людей похитили у врачей скорой помощи медицинскую каталку. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

22 августа медики обратились в полицию с заявлением о краже. Они прибыли для оказания помощи по одному из адресов, вместе с водителем поднялись в квартиру, чтобы транспортировать больного в автомобиль. Каталка при этом осталась на улице. Когда бригада скорой вернулась, то не обнаружила ее на месте.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемых при помощи камер видеонаблюдения. «Ими оказались двое местных жителей 1996 и 1997 годов рождения, ранее в поле зрения стражей порядка они не попадали», — отмечается в сообщении.

Задержанные пояснили, что украли медицинское оборудование, чтобы прокатиться.