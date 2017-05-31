В Иркутской области мужчина угнал машину скорой и поехал кататься по городу

В городе Зима Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в угоне машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

Спецавтомобиль марки «Газель», в котором находились оборудование и медикаменты, был похищен с территории Зиминской городской больницы. На его поиски были направлены дежурные наряды ГИБДД. Через полчаса после сообщения об угоне полицейские обнаружили машину на берегу Оки в нескольких километрах от медицинского учреждения. При виде патруля мужчина попытался убежать, но был задержан и доставлен в отдел.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель, ранее судимый за угон. На допросе он рассказал, что проник в гараж больницы, похитил ключи зажигания от «Газели» и поехал кататься по городу. Потом молодой человек приехал к реке и стал искать в машине ценные вещи, но тут подоспели полицейские и задержали его.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

20 апреля ГИБДД сообщила о задержании пьяного жителя Нефтеюганска, который угнал автомобиль в Тюмени, чтобы поехать на похороны кота в Тобольске. Он похитил машину, когда владелец транспортного средства отошел в аптеку, оставив в незапертом автомобиле ключ зажигания. Позже подозреваемый назвал другую причину своего поступка — он хотел проучить хозяина машины за халатное отношение к ней.