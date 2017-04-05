На Урале трое психбольных пробили голову санитарке и сбежали из лечебницы

В Свердловской области задержали троих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы. При попытке уйти один из них ударил молотком санитарку, сейчас женщина находится в коме, сообщает агентство «Новый День» в среду, 5 апреля.

По данным полиции, поздно вечером 1 апреля территорию психиатрического диспансера в поселке Черноисточинск (около Нижнего Тагила) самовольно покинули трое больных. Один из них ударил 58-летнюю санитарку молотком по голове, чтобы забрать у нее ключи. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

Двое пациентов находились в медучреждении по решению суда на принудительном лечении за нанесение тяжкого вреда здоровью. Третий — по медицинским показаниям.

В настоящее время мужчины задержаны. Как уточняет VTagile-online.ru, их нашли недалеко от детского лагеря «Изумрудный» 2 апреля.

По фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбойного нападения возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения. «Скорее всего, их вернут в медицинское учреждение», — уточнили в полиции, передает агентство «Все новости».

Примерно год назад из стационара в Черноисточинске также сбежали три пациента, напоминает агентство. Мужчины связали сторожа и угнали его автомобиль. Их задержали и вернули в больницу. В лечебнице опасаются, что последний инцидент попытаются спустить на тормозах и не усилят меры безопасности, пишут «Все новости». В ночные смены в трех корпусах работают по 2-3 человека из числа младшего и среднего медперсонала.