Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания

Ветеринарная медсестра из шотландского города Глазго несколько раз травила свою собаку, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

28-летняя медсестра Джорджина Бретман (Georgina Bretman) время от времени делала своему кокер-спаниелю инъекции инсулина. У пса начинались конвульсии, и она везла его лечиться в клинику, где работала.

Врачи заметили, что собака то и дело попадает в больницу со странными симптомами. Всякий раз у спаниеля был опасно низкое содержание глюкозы в крови. В остальном пес был совершенно здоров. Ветеринары заподозрили, что собаке колют инсулин.

Бретман уволили с работы и обвинили в причинении ненужных страданий домашнему животному. В сентябре суд рассмотрит ее дело и вынесет приговор. Женщине грозит штраф до 20 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) или годичное тюремное заключение. Собаке найдут другого хозяина.

В мае сообщалось, что двум жителям американского штата Южная Каролина, напоившим молодого аллигатора пивом, предъявлены обвинения в издевательстве над дикими животными.