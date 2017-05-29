Американцы напоили молодого аллигатора пивом

Двум жителям американского штата Южная Каролина, напоившим молодого аллигатора пивом, предъявлены обвинения в издевательстве над дикими животными. Об этом сообщает CBS12.

20-летний Джозеф Эндрю Флойд-младший (Joseph Andrew Floyd Jr.) и 21-летний Закари Ллойд Браун (Zachary Lloyd Brow) опубликовали в социальных сетях фотографии, на которых один из них держит за шею небольшого аллигатора, а другой льет ей в пасть пиво из банки.

Несколько человек увидели снимки и пожаловались в Департамент природных ресурсов Южной Каролины. Расследование показало, что Флойд и Браун встретили рептилию недалеко от города Саванна, штат Джорджия. Они поймали ползшего через проселочную дорогу хищника, напоили его пивом, после чего отнесли к пруду и выпустили.

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