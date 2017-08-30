Похитители шуб предстанут перед судом в Петербурге

Завершено расследование уголовного дела в отношении граждан одной из республик Закавказья, обвиняемых в серии разбойных нападений на торговые точки по продаже меховой одежды и ювелирных украшений в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 30 августа, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Им вменяется бандитизм и разбой. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, в октябре 2014 года участники преступной группы похитили из магазин меховой одежды 32 норковые шубы общей стоимостью более двух миллионов рублей. В 2015 году они совершили нападение на ювелирный магазин и ломбард, откуда вынесли украшения на 3,8 миллиона рублей.

После задержания обвиняемых, полицейские вернули владельцам часть похищенного имущества, а также изъяли у бандитов деньги, пистолеты, ножи, газовый баллончик, подменные автомобильные номера.

19 июля СК сообщил о задержании в Петербурге шестерых предполагаемых участников вооруженной преступной группировки, которые, по версии следствия, промышляли разбойными нападениями на предпринимателей. Среди них предполагаемый лидер банды Леонид Колесников 1957 года рождения, ранее входивший в одно из преступных сообществ. У них изъято 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов, гранатомет, 10 гранат, самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, винтовка зарубежного производства и более четырех тысяч патронов.