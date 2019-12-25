Путин раскритиковал работу чиновников

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые, по его словам, не могут работать по-новому. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, в частности, на сбои в перенастройке системы государственного управления. Также он потребовал от чиновников всегда неукоснительно следовать интересам россиян.

Об этом Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем были рассмотрены динамика и цели нацпроектов, ход их финансирования и реализации.

Владимир Путин регулярно критикует как федеральных, так и региональных чиновников. Так, осенью он подверг критике работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, а также, обращаясь к избранным губернаторам, посоветовал им быть чуткими к людям и их проблемам. В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию, президент отметил, что чиновники и социальные работники должны внимательно относиться к гражданам.

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