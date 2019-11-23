Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.

«Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений», — напутствовал российски лидер единоросов на XIX съезде партии.

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