Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

С таким предложением выступил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По словам главы государства, необходимо продумать детали этого вопроса и посоветоваться с экспертами.

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал Путин.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что в России в настоящее время уже подготовлен законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейских. Однако, по его словам, главным раздражителем является оскорбление чести и достоинства гражданина.

«Давайте подумаем и реально выступим с законодательной инициативой, [поправками] в закон о государственной службе, о полиции, что основанием для увольнения… является оскорбление чести и достоинства гражданина», — заключил Кабанов.

В конце апреля депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проекты законов о запрете представителям власти оскорблять граждан и о наказании за это штрафами до полумиллиона рублей. В первом документе авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников. В пояснительной записке к нему указывается, что в последние годы участились случаи оскорбления людей представителями власти.

Во втором проекте депутаты выступили за введение штрафов за неподобающее поведение госслужащих и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях.

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