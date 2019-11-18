Путин назначил главу исполкома ОНФ членом Совета при президенте по нацпроектам

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов вошел в состав Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает ТАСС.

Он был введен в совет вместо прежнего главы исполкома Народного фронта Михаила Развожаева, который 11 июля был назначен врио губернатора Севастополя.

Кузнецов заявил, что считает целевым показателем каждого национального проекта «не просто цифры, а улучшение качества жизни». По его утверждению, если что-то в работе по реализации нацпроектов пойдет не так, то общественность может сказать веское слово, чтобы добиться реальных, а не формальных изменений.

Общероссийский народный фронт — коалиция общественно-политических организаций, общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина как «объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями. По состоянию на июнь 2018 года в ОНФ входят 100 тысяч активистов и свыше 20 тысяч экспертов.

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