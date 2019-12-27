Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
Помимо российского лидера, в списке еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.
Наравне с Путиным журналисты издания, среди прочих, поставили президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму, немецкого канцлера Ангелу Меркель, главу Франции Эммануэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Также в списке оказались бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и глава Apple Тим Кук, а также актриса Роуз Макгоун, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.
26 декабря стало известно, что 46 процентов россиян назвали Владимира Путина политиком года. Далее с большим отрывом идет министр иностранных дел Сергей Лавров (15 процентов), за ним следуют министр обороны Сергей Шойгу (10 процентов), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7 процентов) и премьер-министр Дмитрий Медведев (6 процентов).