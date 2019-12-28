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Познер охарактеризовал окружение Путина

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Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online» в субботу, 28 декабря.

По мнению Познера, на успех можно рассчитывать только в случае, если президент окружит себя людьми, способными не согласиться с его позицией. «Людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он», — подчеркнул он.

По его словам, глава государства должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.

Журналист вспомнил историю, когда в ходе программы на Первом канале он не согласился с политикой президента. Он отметил, что последовавшая негативная реакция его удивила. Он подчеркнул, что с его мнением не обязаны соглашаться, однако хорошо, когда высказываются разные позиции.

В сентябре Владимир Познер заявил, что в России никогда не было демократии.

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