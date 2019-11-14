Познер назвал повлиявшую на его мировоззрение книгу

Телеведущий Первого канала Владимир Познер рассказал, что на его мировоззрение в первую очередь повлиял Александр Дюма и его роман «Три мушкетера». Его слова приводятся на сайте «Познер Online» .

По словам Познера, Дюма был первым человеком, который оказал на него значительное влияние — журналисту тогда было пять лет, книгу ему зачитывали вслух. «"Три мушкетера" сыграли огромную роль в моем мировоззрении», — подчеркнул ведущий.

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На систему ценностей ведущего повлияли и другие писатели, а также исторические деятели. Например, 16-ый президент США Авраам Линкольн, третий глава американского государства Томас Джефферсон и премьер-министр Великобритании в середине XX века Уинстон Черчилль.

Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале, которая выходит с 2008 года. Популярность у советских телезрителей журналист приобрел после проведения телемостов СССР — США. В 2012 году несколько месяцев был одним из ведущих передачи «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь».

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