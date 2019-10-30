Познер в Instagram оказался не Познером

Верифицированный аккаунт pozneronline в Instagram не принадлежит телеведущему Владимиру Познеру. Об этом сообщила замредактора отдела внешней политики «Коммерсанта» Елена Черненко в своем Twitter.

По ее словам, журналист сообщил об этом самостоятельно. «Владимир Познер сказал на нашем семинаре в Вашингтоне, что аккаунт в Instagram к нему никакого отношения не имеет», — написала Черненко.

Упоминаемый аккаунт в соцсети верифицирован (имеет синюю галочку), на него подписаны почти 800 тысяч человек. Черненко пояснила, что автор не принадлежащего Познеру профиля «просто тырит цитаты с его официального сайта».

На сайте pozneronline.ru, целиком посвященном Познеру, в ссылках на соцсети указан именно этот Instagram-аккаунт. Во вкладке «О сайте» говорится, что указанная ссылка на страницу в Instagram является единственным официальным аккаунтом сайта журналиста.

В июне 2018 года в интервью Znak.com Познер заявлял, что сайт «ведет сторонний человек» с его позволения. «По-моему, он даже что-то зарабатывает на нем, я не знаю. Время от времени я что-то туда выкладываю, пишу», — добавлял ведущий.

Ранее в октябре Познер рассказывал, что ему не интересен интернет. По его словам, бывшие коллеги, начавшие строить карьеру на YouTube, делали это только потому, что их выдавили с телевидения.

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