Познер назвал лучшего российского журналиста

Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает Леонида Парфенова самым талантливым человеком на телевидении в России. Об этом сообщается в его блоге.

«Он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый — он рожден для этого дела», — подчеркнул он. При этом Познер заметил, старается не обсуждать коллег, так как считает это некорректным.

Ведущий пояснил, что в случае с Парфеновым готов изменить своему принципу. «Чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевича», — добавил он. Познер уточнил, что у них имеются некоторые расхождения, но в сугубо профессиональной сфере.

Он также был бы рад совместным проектам с Парфеновым, однако не очень представляет это возможным без серьезных изменений в политике. При этом Познер уверен, что глава Первого канала Константин Эрнст «был бы в восторге» от их совместной программы с Парфеновым.

Ранее Познер заявил, что грузинский телеканал «Рустави 2» мог и раньше уволить журналиста Георгия Габунию, обматерившего президента России Владимира Путина в одном из эфиров.

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