Познер объяснил презрение к интернету

Телеведущий Владимир Познер объяснил, что его бывшие коллеги, начавшие строить карьеру на YouTube, ушли туда только потому, что их выдавили с телевидения. При этом сам Познер заявил, что ему интернет не интересен, и сравнил свою работу на телевидении с работой итальянского режиссера Федерико Феллини. Запись его выступления во время общения со зрителями опубликована на YouTube.

«Интернет меня не влечет, просто мне не интересно. А то, что там смотрят 10 миллионов… Послушайте, вот выходит какой-нибудь блокбастер, его смотрят даже не знаю сколько миллионов, но гораздо больше, чем смотрели, скажем, "Восемь с половиной" Феллини. Ну и что? Феллини остается Феллини, а кто сделал этот блокбастер, мы даже и не помним», — провел аналогию ведущий.

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Познер считает, что если бы телевидение оставалось таким же, каким оно было в 1990-е годы, то его бывшим коллегам по цеху не пришлось бы задуматься об уходе на YouTube. «То, что делают мои бывшие коллеги по телевидению, они же делают это не потому, что им больше это нравится, а потому, что их вытолкнули из телевидения. Что, Леонида Геннадьевича (Парфенова — прим. «Ленты.ру») разве не выгнали? Его выгнали, ему не дали возможности больше нигде работать на телевидении. И он не один, но он яркий пример. Да, Дудь пришел сразу в интернет, но это такое несколько исключительное», — считает телеведущий.

Познер также опроверг заявления о том, что современные люди не смотрят телевидение. «Неправда, смотрят, но на аппаратах», — сказал ведущий, имея в виду смартфоны и другие устройства. В то же время он посетовал на то, что зрители, которые смотрят его «на аппаратах» в удобное для них время, лишены возможности уловить «нерв» прямого эфира, который есть на телевидении.

Ранее Познер назвал самым талантливым человеком на российском телевидении бывшего сотрудника НТВ, создателя программы «Намедни» Леонида Парфенова. «Он рожден для этого дела», — заявил ведущий. В настоящее время Парфенова ведет свой канал «Парфенон» на YouTube, на который подписано 658 тысяч человек. В марте на базе «Парфенона» он возродил свою авторскую программу «Намедни».

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