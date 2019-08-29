Познер раскрыл личные причины эмиграции

Телеведущий Владимир Познер рассказал, по каким причинам он мог бы эмигрировать из страны. Его высказывание на эту тему опубликовано на личном сайте «Познер Online».

По словам Познера, больше всего в России его держит работа. Он отметил, что такой репутации и влияния ни в какой другой стране мира он больше не добьется. Единственной причиной эмиграции ведущий назвал невозможность продолжать свою работу здесь.

«Если ее не будет, то я, скорее всего, уеду, у меня есть квартира в Париже», — заключил он. Ведущий отметил, что в своих апартаментах во французской столице он чувствует себя лучше: там к нему приходит ощущение «дома» и уюта.

Помимо этого, Познер упомянул, что также его волнует, в каком направлении двигается Россия. «Зависит от того, насколько страна будет идти в направлении, которое меня не устраивает», — пояснил он, отметив, что этот фактор также может привести к проблемам с работой.

Ранее Познер порассуждал о своих планах на смерть. Он заявил, что не боится ее, так как понимает, что человек конечен, однако ему хотелось бы умереть без мучений.

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